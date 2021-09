Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Bramsche (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 11:50 Uhr und 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Meyer Tannen. Ein schwarzer Ford Focus wurde im genannten Zeitraum durch ein unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich ebenfalls ein Pkw, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Schäden deuten auf eine Berührung beim Ein- oder Ausparken hin. Wer Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell