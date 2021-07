Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Einbruchversuche misslingen

Legden (ots)

In zwei Wohnhäuser einbrechen wollten Unbekannte in Asbeck. Mit einem Hebelwerkzeug rückten die Täter Haus- beziehungsweise Terrassentüren zu Leibe, die aber den Einbruchsversuchen standhielten. Zu den Geschehen an der Straße In de Dell kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

