Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholgeruch verriet ihn

Gronau (ots)

Gut 1,5 Promille Alkohol im Blut sind deutlich zu viel, um noch ein Kraftfahrzeug steuern zu können. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte bei einem 44-Jährigen in der Nacht zum Dienstag einen Wert, der für diese Alkoholisierung sprach. Polizeibeamte hatten den Kleinkraftradfahrer in Gronau auf der Ochtruper Straße kontrolliert und dabei deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Arzt entnahm dem Mann in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Gronau eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

