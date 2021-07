Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Taschendiebe in Gescher

Gescher (ots)

Der Schreck saß tief, als die Geschädigte in ihre geöffnete Handtasche blickte. Sie wollte am Montag gegen 10.30 Uhr ihre Einkäufe in einem Verbrauchermarkt an der Fabrikstraße in Gescher bezahlen und bemerkte dabei den Diebstahl ihrer Geldbörse. Die mit einem Reißverschluss ausgestattete Tasche hatte sie an ihren Einkaufskorb gehängt. Unbekannte hatten unbemerkt die Tasche geöffnet und das Portemonnaie gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell