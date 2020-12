Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Brand einer Gartenlaube, Wiesbaden, Saarstraße, Montag, 30.11.2020, gg. 18.15 Uhr

WiesbadenWiesbaden (ots)

(kk)Bei einem Brand einer Gartenlaube am Montagabend ist ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Menschen kamen durch das Feuer glücklicherweise nicht zu Schaden. Gegen 18.15 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung im oberen Bereich der Saarstraße, woraufhin Feuerwehr und Polizei die Mitteilung überprüften. Am Einsatzort konnte dann der Vollbrand eines zur Gartenlaube umgebauten Wohnmobiles festgestellt werden. Der 82-jährige Besitzer hatte sich rechtzeitig und unverletzt aus der Hütte geflüchtet. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 22:15 Uhr an. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

