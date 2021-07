Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter falsch eingeschätzt

Gronau (ots)

Er sei der Meinung gewesen, den E-Roller nicht versichern zu müssen. Ein kurzer Blick ins Internet hätte aber gezeigt, dass diese Einschätzung falsch ist. Auch für Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Roller müssen Haftpflichtversicherungen abgeschlossen werden, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Polizeibeamte hatten am Montagnachmittag einen 20-jährigen E-Scooterfahrer in Gronau auf dem Haberskamp angehalten. Der Grund: das fehlende Versicherungskennzeichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

