POL-KN: (Konstanz) Gefälschter Impfpass fliegt auf (06.11.2021)

Mit einem gefälschten Impfpass aufgeflogen ist Frau am Samstag gegen 14 Uhr in einer Apotheke in der Konstanzer Innenstadt. Eine 47-jährige Schweizerin versuchte, mit einem gefälschten Impfpass ein digitales Covid-Impfzertifikat zu erlangen. Der Schwindel flog auf und nachdem man die Polizei verständigte, ermittelt diese nun gegen die Frau wegen Urkundenfälschung. Den Impfpass behielten die Polizisten ein.

