Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Radfahrer verletzt sich bei Sturz (08.11.2021)

Singen (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich ein Radfahrer am Montagmorgen auf der Remishofstaße. Ein 21-jähriger E-Bike-Fahrer kam auf einem Kiesweg alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte den jungen Mann in eine Klinik. An seinem Pedelec entstand rund 150 Euro Sachschaden.

