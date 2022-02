Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Handtasche aus Kofferraum entwendet

Rhede (ots)

Aus einem geparkten Auto haben Unbekannte am Freitag in Rhede eine Handtasche samt Bargeld und Papieren gestohlen. Diese hatte nach ersten Erkenntnisse im unverschlossenen Kofferraum eines Wagens gelegen, der am Rathausplatz vor einem Verbrauchermarkt stand. Zu der Tat kam es gegen 17.00 Uhr, als die Geschädigte ihren Einkaufswagen vom Auto zurück zum Ladeneingang brachte. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

