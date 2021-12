Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Prüm (ots)

Am Donnerstag, 16.12.2021, nachmittags etwa in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in Prüm, Bahnhofstraße, auf dem Parkplatz zwischen Netto-Filiale und Blumenhandel Gröhsges, zum Diebstahl eines Fischer-Montainbikes. Das blau-schwarze Jungen- bzw. Herrenfahrrad mit 24 Gängen und auffallend breiten 26er-Reifen war in unmittelbarer Nähe des Einganges zum Netto-Markt am dortigen Fahrradständer abgestellt und mittels Spiralkabelschloss an einem Geländer gesichert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Prüm.

