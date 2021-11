Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wasser schaumig und Federtier kaputt

Trusetal (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen am Trusetaler Wasserfall und dem nebenan befindlichen Spielplatz zu schaffen. Sie verunreinigten das Wasser mit einer unbekannten Substanz, so dass es im Auslauf eine Schaumdecke bildete. Außerdem beschädigten die Unbekannten ein Federtier, welches auf dem Spielplatz stand. Wie hoch der Schaden ist muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

