Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall geflüchtet

Crock (ots)

Sonntagabend befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Nissan die Brünner Straße in Crock. Er kam plötzlich von der Straße ab und überschlug sich samt PKW. Das Auto rollte anschließend einen Abhang hinunter und blieb danach liegen. Am Unfallort selbst fanden die eingesetzten Polizisten jedoch nur das leere Fahrzeugwrack vor. Vom Fahrer war weit und breit keine Spur. Hinweise, dass es zumindest einen Verletzten gegeben haben muss, waren schnell zu finden. Nur einige Zeit später konnten die Beamten einen Mann mit einer frischen Platzwunde am Kopf antreffen. Dieser gab an, nur der Beifahrer gewesen zu sein. Die Fahndung nach dem Fahrer lief weiter und dieser wurde nur ein paar Minuten später ebenfalls gefunden. Auch er hatte eine deutliche Platzwunde am Kopf. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,2 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge und im Krankenhaus wurden dann auch die Verletzungen behandelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell