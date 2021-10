Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsmasche durch Zahlungsaufforderungen von Forderungsmanagment und Inkassounternehmen

Bad Salzungen, Tiefenort, Buttlar (ots)

Mehrere Geschädigte zeigten an, dass sie am 30.10.2021 einen Brief von einem Forderungsmanagment und Inkassounternehmen erhalten haben, die eine letzte Außergerichtliche Mahnung enthielt. Angeblich hätten die Geschädigten telefonisch einen Dienstleistungevertrag mit " EURO ONLINE / EUROJACKPOT -6-49" abgeschlossen , was in beiden angezeigten Fällen nicht der Tatsache entsprach. Die Geschädigten werden zu einer Zahlung von 272,46 Euro aufgefordert. Solche Forderungen sollten daher keinesfalls einfach bezahlt und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht werden, rät die Polizei.

