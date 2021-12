Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Stadtkyll (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines dunkelgrauen Transporters befuhr am 16.12.2021 die Hauptstraße in Stadtkyll von Kronenburg kommend in FR Ortsmitte und kollidierte dabei mit dem Außenspiegel der Fahrerseite mit einem entgegenkommenden Rettungswagen des DRK. Der Fahrer setzte anschließend die Fahrt fort, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten oder sich sonst in irgendeiner Weise um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zur Aufklärung der Sache werden mögliche Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden.

