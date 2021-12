Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinfluss

Bitburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.12.2021 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg in der Saarstraße in Bitburg stationäre Verkehrskontrollen durch. Als sich ihnen ein Pkw näherte, gaben sie diesem eindeutige Anhaltesignale. Beim Erblicken der Polizeibeamte beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw und flüchtete über die Saarstraße in Richtung B 51, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung auf. Am dortigen Kreisverkehr fuhr der Mann entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisel ein und bog anschließend in den Südring ab. Seine Fahrt endete in der linksseitig gelegenen Brauereistraße, wo der Mann seinen Pkw plötzlich stoppte, aus dem Auto sprang und fußläufig flüchtete. Da er beim Verlassen seinen Pkw nicht entsprechend gegen ein Wegrollen sicherte, stieß dieser anschließend gegen einen dort geparkten Lkw und verursachte Sachschaden. Die Polizeibeamten, welche ihm hinterherliefen, konnten den Mann einholen und der beabsichtigten Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der Führerschein des 30-jährigen Mannes wurde sichergestellt, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

