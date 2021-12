Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwelbrand an der Grillhütte Munterley

Gerolstein, Unter den Dolomiten (ots)

Am Morgen des 18.12.2021 kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Gerolstein, da durch die Überreste eines Feuers IN der Grillhütte Munterley ein Schwelbrand entstanden war. Hierdurch wurden zumindest zwei Holzbohlen der Rückwand beschädigt. Augenscheinlich hatten in der vorangegangenen Nacht noch unbekannte Verantwortliche dort eine Feuerstelle eingerichtet, nach Verlassen der Örtlichkeit aber keine geeignete Vorsorge getroffen.

