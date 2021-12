Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Stadtkyll (ots)

Ein unbekannter PKW-Fahrer befuhr im Zeitraum vom 16.12.2021 bis zum 18.12.2021 die Kerschenbacher Straße in Stadtkyll und wollte vermutlich nach links in die Straße "Am Hang" abbiegen. Dabei kam er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der dort befindlichen Hecke, einem Verkehrszeichen für den verkehrsberuhigten Bereich und einer Straßenlaterne. Hierbei verursachte er einen erheblichen Sachschaden und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Gesamtschaden dürfte nach erster Einschätzung im vierstelligen Bereich liegen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell