POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Anhänger überrollt Senior

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Dienstag in Schnittlingen ein Mann verletzt.

Ulm (ots)

In einem Wald beim Skilift in Schnittlingen sägte ein 79-Jähriger gegen 14 Uhr Holz, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. In dem abschüssigen Bereich löste sich wohl der Anhänger von seinem Traktor und überrollte ihn. Dadurch wurde der Mann schwer verletzt. Er konnte selbst noch nach Hause fahren, musste aber dann in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

+++++++ 2385002

