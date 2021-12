Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht nach Spiegelkollision

Prüm (ots)

Am heutigen Tage gegen 14:00 Uhr kam es auf der St.-Vither-Straße in Höhe Hausnummer 57 (Fastfood-Restaurant) zu einer Spiegel-Spiegel-Kollision zweier PKWs. Ein Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem silberfarbenen PKW ohne eine Schadensregulierung einzuleiten in Richtung Pronsfeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell