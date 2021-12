Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei schwer Verletzte nach Unfall auf der Bottroper Straße

Recklinghausen (ots)

Um 10.25 Uhr des heutigen Tages verletzten sich zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Bottroper Straße, etwa in Höhe der Droßlingstraße, schwer. Rettungskräfte transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bottroper Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrrichtungen gesperrt.

Ein 80-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Auto auf der Bottroper Straße in nördliche Richtung. Ihm kam ein 46-jähriger Autofahrer aus Duisburg entgegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache touchierten sich beide Fahrzeuge in den Frontbereichen und wurden aufgrund dessen in die jeweiligen Straßengräben geschleudert. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell