Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennendes Fahrzeug - Radfahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Aalen (ots)

Oberkochen: Brennendes Fahrzeug

Am Donnerstag um kurz vor 03:30 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug in der Brunnenhaldestraße gemeldet. Nachdem das Fahrzeug unmittelbar vor einer Gebäudewand stand, wurden die Bewohner vorsichtshalber evakuiert. Durch die Feuerwehr Oberkochen, die mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vor Ort kam, konnte das Feuer um 03:50 Uhr bereits vollständig gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Es wurde auch niemand verletzt. Warum der PKW, der gegen 17 Uhr dort abgestellt wurde, in Brand geriet, ist derzeit unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise in dieser Sache erbittet das Kriminalkommissariat Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800

Hüttlingen: Radfahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Am Mittwoch gegen 19:15 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad den Gehweg in der Bachstraße. Hierbei übersah sie eine 27-jährige Fußgängerin, die kurz zuvor aus einem Ladengeschäft auf den Gehweg trat und kollidierte mit dieser. Aufgrund dessen stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

