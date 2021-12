Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

An der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in die Wohnung einer 87-Jährigen ein. Sie beschädigten die Glasscheibe der Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Es liegen bislang keine Hinweise auf das mögliche Diebesgut vor. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Einbruchs Zuhause. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich am Dienstag, zwischen 17.15 Uhr und 18.55 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruch kam es gestern, um 19.20 Uhr, an der Eichenstraße. Als der 56-jährige Wohnungsinhaber am Abend zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Schrank vor die Tür geschoben worden war. Er drückte die Wohnungstür auf und überraschte zwei unbekannte Männer im Wohnzimmer. Sie waren maskiert. Bei Erblicken des Bewohners ergriffen die beiden sofort die Flucht durch das bereits offen stehende Wohnzimmerfenster. Genaue Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Täterbeschreibungen: 1. ca. 20 Jahre alt, etwa 1,75m groß, athletische Statur, schwarze Skimaske, schwarze Basecap, dunkle Jacke, dunkle Hose 2. athletische Figur, Näheres ist nicht bekannt

Haltern am See

Am Montag drangen Unbekannte, in der Zeit von 15 Uhr bis 18.30 Uhr, in eine Wohnung an der Philippistraße ein. Sie beschädigten den Profilzylinder und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Schließlich entkamen die Täter unerkannt vom Tatort. Angaben zum Diebesgut sind nicht bekannt. Eine Nachbarin meldete der Polizei, dass ihr am Tag ein unbekannter Mann im Hausflur entgegengekommen sei. Sie schätzte ihn auf etwa 40 Jahre und einer Größe von ca. 1,75m bis 1,80m; Dreitagebart, eckige Brille, Pudelmütze.

Recklinghausen

Zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr des heutigen Tages brachen Unbekannte an der Baltrumstraße in ein Haus ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Dann flüchteten sie unerkannt. Die Unbekannten entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell