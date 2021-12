Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Binsfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.12.2021, 17.00 Uhr, bis Samstag, 18.12.2021, 11.15 Uhr, war ein weißer VW in der Saalholzstraße in Binsfeld abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

