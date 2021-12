Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines PKW vor der Wohnanschrift

Salm, Zur Wehrheck (ots)

Am 18.12.2021, gegen 20:26 Uhr, erhielten die Feuerwehren aus Salm und Wallenborn den Auftrag, ein in Brand geratenes KFZ zu löschen. Gemäß den Schilderungen des Fahrzeughalters war dieser noch unmittelbar zuvor mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen, hörte anschließend in der Wohnung von draußen einen Knall, um dann bei seiner Nachschau wegen des ungewöhnlichen Geräusches festzustellen, dass aus dem Motorraum seines Wagens bereits Flammen herausschlugen. Durch die starke Hitzeentwicklung platzen u.a. die beiden Vorderreifen und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt vermutetet. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung existieren jedenfalls bislang nicht.

