Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat geplündert

Bleicherode (ots)

Einen Schaden von über 10000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zu Montag in Bleicherode an. Sie zerstörten zwei Zigarettenautomaten in der Freiheitsstraße. Während sie aus einem Automaten offensichtlich alle Zigaretten erbeuteten, blieb der zweite Automat verschlossen. Am Vormittag entdeckte ein Passant den Aufbruch und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte am Mittag Spuren und hofft auf Zeugenhinweise.

