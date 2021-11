Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Einbruch am Bärenpark

Worbis (ots)

Nachdem in der Nacht von Mittwoch, 17. zu Donnerstag 18. November Einbrecher am Bärenpark in Worbis scheiterten, versuchten Unbekannte am Sonntagmorgen erneut ihr Glück. Sie brachen zwischen 6 und 7 Uhr einen Materialcontainer an der Baustelle am Park auf, erbeuteten bislang aber nichts. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell