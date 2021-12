Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am 14.12.2021 zwischen 14:30 Uhr und 19:10 Uhr befuhr das unfallbeteiligte, unbekannte Fahrzeug den Kreuzerweg in Prüm aus Richtung B410 kommend in Fahrtrichtung Fuhrweg. Auf Höhe der Hausnummer 35 kam es zur Kollision mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW, wodurch dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug weiter in Richtung Fuhrweg.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

