Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Graffiti an Schule - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Graffiti an Schule

Homberg. Unbekannte Täter besprühten zwischen Freitagabend (11.02.) und Montagmorgen (14.02.) großflächig die Mauer einer Bushaltestelle sowie drei Fenster einer Schule in der Hochstraße mit Graffiti in Form verschiedener Schriftzüge und Symbole. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (14.02.) und Dienstag (15.02.) auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rimbergstraße im Stadtteil Lingelbach. Die Einbrecher stiegen durch den Hintereingang in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Anschließend hebelten sie auch im Nachbarhaus gewaltsam die Kellertür auf und flüchteten mit Diebesgut - darunter mehrere Geldbeutel und ein Mobiltelefon - in unbekannte Richtung. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

