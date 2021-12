Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall leicht verletzt

Jützenbach (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen musste am Dienstagmorgen, nach einem Unfall, im Krankenhaus behandelt werden. Eine 48-jährige Autofahrerin war gegen 6.50 Uhr mit ihrem Nissan auf der Jützenbacher Straße in Richtung Holungen unterwegs. Hierbei touchierte sie beim Vorbeifahren mit ihrem Außenspiegel die Hand des Mädchens, das am rechten Straßenrand in entgegengesetzter Richtung lief. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

