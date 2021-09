Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mutmaßliche Taschendiebinnen gefasst

Moers (ots)

Durch das Einschreiten von Zeugen konnten zwei mutmaßliche Taschendiebinnen gefasst werden.

Eine 80-jährige Frau hatte am Mittwochmittag in einem Supermarkt an der Klever Straße eingekauft. Als sie ihren Einkaufswagen zur Sammelstelle bringen wollte, bedrängten eine 48- und 32-jährige Frau aus Duisburg die ältere Dame.

Die beiden Frauen hatten versucht, dass Portemonnaie der 80-Jährigen aus deren Jackentasche zu ziehen. Zwei Männer aus Moers beobachteten das Geschehen und kamen der 80-Jährigen zur Hilfe.

Nach Einschreiten der beiden Zeugen flüchteten die beiden mutmaßlichen Taschendiebinnen mit einem Auto. Dank der Beschreibungen konnte ein Streifenwagen die beiden mutmaßlichen Taschendiebinnen stoppen.

