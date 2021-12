Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Essen kochen eingeschlafen

Artern (ots)

Eigentlich wollte sich der 49-jährige Bewohner einer Wohnung am Montagabend in der Harzstraße Abendbrot zubereiten. Während er den Topf auf dem eingeschalteten Herd hatte, schlief er allerdings ein. Das Essen im Topf verbrannte, worauf der Rauchmelder anschlug und Nachbarn die Rettungskräfte kurz nach 23 Uhr verständigten. Die Kameraden verschafften sich Zugang in die Wohnung, da der Bewohner tief und fest schlief und das Klopfen und Klingeln nicht gehört hatte. Der Mann hatte Glück, er blieb unverletzt und ein offenes Feuer wurde verhindert.

