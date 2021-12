Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit anderem Auto auf Parkplatz nach Streit

Schlotheim (ots)

Zwei Autofahrer gerieten am Montag, gegen 18 Uhr, in Schlotheim in Streit. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte ihren Toyota auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Feldstraße geparkt. Nach einem Streit mit einem weiteren Autofahrer wollte die Frau wegfahren. Dabei stieß sie gegen den Audi des anderen Autofahrers. Die alarmierten Polizisten rochen bei der 55-Jährigen Alkohol in der Atemluft. Ein Test vor Ort ergab über 1,6 Promille. Die Frau musste mit zur Blutentnahme und ihren Toyota stehen lassen. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Nach Aussage der Frau habe der andere Autofahrer sie körperlich attackiert. Sie erstattete Anzeige. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell