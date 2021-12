Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet, ein Autofahrer leicht verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Montag, gegen 8.50 Uhr, vom Panorama aus auf die Esperstedter Straße in Richtung Esperstedt abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Renault einer 67-Jährigen, die in Richtung Bad Frankenhausen fuhr. Bei der Kollision der Autos wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell