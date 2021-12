Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach gesprengten Zigarettenautomaten gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhausen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu einem aufgesprengten Zigarettenautomaten in der Wernigeröder Straße. Anwohner hatten am Freitag, 17.Dezember, gegen 22 Uhr, einen lauten Knall gehört und den beschädigten Automaten an der Wand hängen sehen. Sie alarmierten die Polizei, die sofort mit der Absuche nach den Tätern begann. Hiernach soll es sich um zwei dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. Sie flüchteten in Richtung Sexshop und Bahnhof. Die Polizisten stellten mit Hilfe der Kameraden der Feuerwehr den Automaten sicher. Erbeutet haben die unbekannten Täter nichts, da der Automat der Sprengung standhielt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell