Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Jena (ots)

Eine 13-Jährige wurde am Montagnachmittag beim Diebstahl erwischt. Das Mädchen befand sich in einer Drogerie Unterm Markt in Jena. Hier entnahm sie Nahrungsmittel aus dem Warenträger und verstaute diese im Anschluss in ihrem Rucksack. Fortfolgend passierte die 13-Jährige den Kassenbereich des Geschäftes, ohne jedoch die Waren zu bezahlen. Ein Erziehungsberechtigter holte das Mädchen dann bei der Polizei ab, nachdem diese eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen hatten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell