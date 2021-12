Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachtsmarkthütte beschädigt

Nordhausen (ots)

Ca. 250 Euro Schaden richteten Unbekannte an einer Weihnachtsmarkthütte in der Kranichstraße an. Sie hatten versucht ein Rollo aufzudrücken, scheiterten aber.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell