Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zwischenbilanz der Schulwegkontrollen

Germersheim (ots)

Die Polizei Germersheim überwachte seit Schulbeginn Anfang September vermehrt die Schulwege der Grundschulen im Dienstbezirk. Im Fokus stand die Sicherheit unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer und deshalb wurde zu einem ein Augenmerk auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer und zum anderen auf die Verkehrssicherheit von Fahrrädern gelegt. In erster Linie sollte bei den Verkehrsteilnehmern Einsicht erzeugt werden. Aus diesem Grund wurde eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen geführt, bei der sich die überwiegende Zahl der Angesprochenen einsichtig zeigte. Einzelne mehrfach uneinsichtige Autofahrer mussten dennoch gebührenpflichtig verwarnt werden. Auffällig war das Parkverhalten vor den Schulen, welches sich auch in diesem Jahr teilweise als problematisch darstellte. Hier musste immer wieder an die Fahrerin und Fahrer der "Elterntaxis" appelliert werden, ihre Fahrweise an die örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Schulwege anzupassen und rücksichtsvoll und zurückhaltend zu fahren. Insgesamt konnten 14 Kontrollen durchgeführt werden. Dabei mussten 14 Verstöße gegen das verschiedene Durchfahrtsverbot geahndet werden. Ebenso wiesen zahlreiche Fahrräder bei den Kontrollen Mängel, insbesondere hinsichtlich der lichttechnischen Einrichtungen, auf. Im gesamten Kontrollzeitraum konnten fünf Verstöße wegen der mangelnden Sicherung von Kindern festgestellt wurden. Die Polizei Germersheim kann insgesamt ein vorsichtig positives Zwischenfazit ziehen, wird aber weiterhin die Schulwegüberwachung fortführen, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihren Schulwegen weiter zu verbessern. Wir bedanken uns für die eingegangenen Hinweise der Bürgerinnen und Bürger und für die Vielzahl der positiven Rückmeldungen während den Kontrollen. Wir bleiben weiter dran, versprochen!

