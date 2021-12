Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Beutezug

Roßleben-Wiehe (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Montag, gegen 3.45 Uhr, Im Gewerbegebiet einen weißen Transporter. Das Fahrzeug stoppte vor einem Dönerimbiss. Unbekannte zerstörten die Glasscheibe der Haustür und gelangten so in den Imbiss. Mit der Registrierkasse und dem darin enthaltenen Wechselgeld verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Unbekannte zerstörten in der selben Nacht an mindestens vier geparkten Pkw die Seitenscheiben. Sie erbeuteten aber lediglich Pralinen und leere Zigarettenschachteln aus den Fahrzeugen. Die fanden die Beamten wenig später und stellten sie zur Beweissicherung sicher. Ob die Täter im Dönerladen sich auch an den geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten, muss noch geklärt werden. Die Fahrzeuge standen in der Kirchstraße, der Wendelsteiner Straße, An der Kirche und in der Lange Straße.

