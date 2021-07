Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Kinder radeln auf Fahrbahn - Pkw kollidiert mit Kind - leicht verletzt ++ Kollision zwischen Fahrrad und Fußgängerin - schwer verletzt ++ ins Gesicht geschlagen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.07.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - ins Gesicht geschlagen

Von zwei ihm unbekannten Männern wurde ein 19-Jähriger in den späten Abendstunden des 13.07.21 im weiteren Umfeld einer Wohngruppe im Ulmenweg nach eigenen Angaben unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Parallel wurde der Lüneburger mit Pfefferspray besprüht. Als eine Zeugin dazukam, flüchteten die zwei Täter, die vermutlich aus dem weiteren Umfeld des 19-Jährigen kamen. Die Ermittlungen zu den beiden jungen Männern, mit denen es bereits vorher Stress gab, dauern an. Der Heranwachsende erlitt leichte Verletzungen.

Adendorf - Lack zerkratzt

Den Lack eines im Kirchweg auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellten Pkw Nissan Qashqai zerkratzten Unbekannte in den Abendstunden des 12.07.21 gegen 20:15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Einbruch in Werkstatt

In eine Werkstatt Am Berge brachen Unbekannte in der Nacht zum 11.07.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und erbeuteten acht Spanngurte, eine Maurerbütt und ein Fahrrad. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Wittorf - Kinder radeln auf Fahrbahn - Pkw kollidiert mit Kind - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 9-Jähriger in den späten Nachmittagsstunden des 13.07.21 bei einer Kollision mit einem Pkw VW Polo im Neulander Weg. Der Junge sowie zwei weitere Kinder waren gegen 18:00 Uhr unvermittelt von einem Grundstück auf die Fahrbahn gefahren, so dass die 19 Jahre alte Fahrerin des VW nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Junge erlitt Verletzungen an Schulter und Ellenbogen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kollision zwischen Fahrrad und Fußgängerin - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt eine 71 Jahre alte Fußgängerin in den Mittagsstunden des 13.07.21 in der Lüchower Straße. Eine 16-Jährige war gegen 12:30 Uhr mit ihrem Fahrrad und einer 15-Jährigen auf dem Gepäckträger auf dem Fahrradweg unterwegs und konnte nach Durchfahren einer Kurve nicht mehr bremsen, so dass sie mit der entgegenkommenden Seniorin kollidierte. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt.

Lüchow - Kollision - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 14.07.21 auf der Landesstraße 261 - Dannenberger Straße. Eine 80 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Yeti war gegen 07:15 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg aus Reetze kommend unterwegs und übersah beim Abbiegen einen auf der Landesstraße fahrenden Pkw VW Golf eines 30-Jährigen. Die 80-Jährige sowie ein im VW Golf befindlicher neun Jahre alter Insasse erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Uelzen

Suderburg - Transporter und Anhänger mit Kleinbagger durch Brand beschädigt

Zu einem Vollbrand eines an der Kreisstraße 9 auf einer Baustelle für Glasfaserarbeiten abgestellten Transporters kam es in den frühen Morgenstunden des 14.07.21. Der Transporter geriet in Vollbrand. Darüber hinaus wurden ein Anhänger sowie ein darauf stehender Kleinbagger beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 15.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, kann jedoch auch eine technische Ursache nicht ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geldbörse aus Rucksack gestohlen - die Polizei mahnt um Umsicht

Die Geldbörse einer 69-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 13.07.21 in der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße. Die Seniorin war gegen 13:15 Uhr unterwegs, als Unbekannte unbemerkt die orangefarbene Geldbörse der Frau aus ihrem auf dem Rücken befindlichen Rucksack stahlen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang um Umsicht. - Tragen Sie Ihre Wertgegenstände (am Besten in geschlossenen Innentaschen) am Körper - Lassen Sie keine Wertsachen in Taschen oder im/am Einkaufswagen zurück

Bad Bevensen - betrunken mit Mofa unterwegs - 2,3 Promille

Einen 56 Jahre alten Mann aus der Region mit seinem Mofa stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 14.07.21 auf der Landesstraße 254. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann gegen 08:55 Uhr einen Alkoholwert von 2,3 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell