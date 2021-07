Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Fund-Fahrräder - wem gehören sie? ++ gegen Hauswand geprallt und weggefahren ++ mit der Faust geschlagen - Platzverweis nicht nachgekommen - in Gewahrsam genommen ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Fund-Fahrräder - wem gehören sie?

Anfang Juli 2021 wurden von der Adendorfer Polizei drei hochwertige Fahrräder sichergestellt, deren rechtmäßige Eigentümer sich noch nicht gemeldet haben. Die Fahrräder der Marken Cube, GT und Pegasus haben einen Wert von geschätzten 4.000 Euro. Wer sein Fahrrad wiedererkennt bzw. Hinweise auf die Eigentümer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, in Verbindung zu setzen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Bleckede - Weidezaungerät gestohlen

Zwischen Samstagnachmittag, 10.07.21, und Sonntagvormittag, 11.07.21, stahlen unbekannte Täter ein weißes Weidezaungerät, welches mit einer Autobatterie betrieben wurde von einem umzäunten Acker. Der Acker befindet sich an der Bleckeder Landstraße, gegenüber von einem Sportplatz. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Adendorf - Scheibe eingeworfen

Unbekannte Täter warfen zwischen dem 10. und 12.07.21 eine Fensterscheibe einer Sporthalle im Weinbergsweg ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Schule

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, zwischen dem 09. und 12.07.21, beschädigten Unbekannte Täter eine Glasscheibe eines Verbindungstraktes zwischen der Schule und der Turnhalle im Hasenburger Weg. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Mülltonnenbehälter beschädigt

Einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen dem 10.07.21, 18.00 Uhr, und dem 11.07.21, 05.00 Uhr, verursacht. Die Unbekannten zerstörten an einem Mehrfamilienhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße einen aus Waschbeton bestehenden Behälter für Großmülltonnen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 12.07.21, gegen 00.45 Uhr, befuhr ein Unbekannter die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße mit seinem Skoda und bog nach rechts in die Straße Am Schierbrunnen ein. Hierbei stieß der Unbekannte mit seinem Pkw gegen den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Mercedes und verursachte Sachschäden von ca. 20.000 Euro. Der Skoda konnte später von der Polizei angetroffen werden. Wer den Skoda zum Zeitpunkt des Unfalles führte, ist noch nicht abschließend geklärt. Ein noch unbekannter Zeuge dürfte dem Skoda im Bereich der Unfallstelle begegnet sein und könnte den Unfall beobachtet haben. Dieser oder andere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - E-Scooter nicht versichert - Weiterfahrt untersagt

Einer 21-Jährigen wurde a, Dienstagmorgen, 13.07.21, gegen 06.45 Uhr, die Weiterfahrt mit ihrem E-Scooter untersagt. Eine Polizeistreife hatte sie in der Bleckeder Landstraße kontrolliert, da der E-Scooter nicht versichert war. Es wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Reinstorf, OT Sülbeck - nach Spiegelklatscher weitergefahren

Auf der L 221 kam es am 13.07.21, gegen 08.25 Uhr, zu einem "Spiegelklatscher", in Folge dessen Sachschäden von mehreren hundert Euro an einem Daimler Actros entstanden. Ein bislang Unbekannter hatte die Landesstraße mit einem silberfarbenen Pkw aus Richtung Bleckede kommend in Richtung Lüneburg befahren, als es zu dem Zusammenstoß kam. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Brietlingen - falsche Polizeibeamte gehen leer aus

Ein älteres Ehepaar wurde am 12.07.21 von einem Unbekannten angerufen, der sich als Polizeibeamter des Landeskriminalamtes ausgab. Scheinbar versuchte der Täter das Ehepaar zu überreden mehrere tausend Euro zur Verfügung zu stellen, um dem LKA beim Überführen eines Täters zu helfen. Das Ehepaar war skeptisch und fragte nach. Der Täter wurde daraufhin ausfallend und beendete das Gespräch. Die richtige Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Unbekannten ein.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - die Polizei mahnt zur Umsicht

Die Geldbörse eines 78-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 12.07.21 im Umfeld eines Einkaufsmarktes in der Drawehnertorstraße. Der Senior war gegen 14:30 Uhr zum Einkauf bei einem Discounter, als er an der Kasse den Verlust der Geldbörse feststellte. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zur Umsicht. - Tragen Sie Ihre Wertgegenstände (am Besten in geschlossenen Innentaschen) am Körper - Lassen Sie keine Wertsachen in Taschen oder im/am Einkaufswagen zurück

Dannenberg - Vandalismus auf Schulgelände

Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 10. und 12.07.21 demolierten Unbekannte auf dem Gelände des Gymnasiums in der Riemannstraße eine Sonnenliege, kokelten herum und ließen Müll zurück. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - gegen Hauswand geprallt und weggefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 83 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 12.07.21 in der Salzwedeler Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war die Seniorin gegen 15:50 Uhr mit ihrem Pkw gegen eine Hauswand gefahren und fuhr dann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Frau konnte in der Folge ermittelt und aufgesucht werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Uelzen

Bad Bevensen - mit der Faust geschlagen - Platzverweis nicht nachgekommen - in Gewahrsam genommen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 23-Jährigen nach einem Vorfall in den frühen Abendstunden des 12.07.21 auf einem Grundstück im Gollerner Weg. Der junge Mann wollte gegen 18:30 Uhr das Grundstück eines 57-Jährigen nicht verlassen und schlug diesem als er zum Verlassen aufgefordert wurde mit der Faust ins Gesicht. Auch einem durch die alarmierte Polizei ausgesprochenem Platzverweis kam der Mann nicht nach, so dass die Beamten den 23-Jährigen kostenpflichtig in Gewahrsam nahmen.

Nach seiner Entlassung erschien der 23-Jährige in den Morgenstunden des 13.07.21 erneut an der Wohnanschrift im Gollerner Weg und wollte Einlass zum Wohnhaus. Die Polizei sprach abermals einen Platzverweis aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell