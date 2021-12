Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Schlotheim (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Schlotheim. Am späten Samstagabend, 18. Dezember, beschmierten Unbekannte die Fassade des Rathauses am Markt, sowie weitere Verwaltungsgebäude im Steinweg und der Bahnhofstraße mit schwarzer Farbe. Sie hinterließen Schriftzüge wie "Wehrkraftzersetzung" und "Corona". Nach bisherigen Ermittlungen sollen der oder die Täter dunkel gekleidet gewesen sein. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell