Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Streitigkeiten und Schlägerei

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu Streitigkeiten und einer Schlägerei im Bereich der Discothek Sound in 31061 Alfeld kam es am vergangenen Wochenende. In der Nacht zum Samstag, gegen 02.30 Uhr, gerieten mehrere junge Männer aus Dassel, Einbeck, Seesen und Bockenem in einen zunächst verbalen Streit. Dieser endete dann in eine handfeste Schlägerei, bei der auch die Fäuste flogen. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ebenfalls zu Streitigkeiten zwischen einer Personengruppe von 6 jungen Männern kam es in der Nacht zum Sonntag, gegen 03.30 Uhr, vor der Discothek. Hier war die Polizei schnell mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und es blieb bei der verbalen Auseinandersetzung./tsc

