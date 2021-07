Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2021 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen: Gartenhausbrand

Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein brennendes Gartenhäuschen in der Lauffener Keplerstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige Sohn zuvor in dem Gartenhaus zündelte und dadurch den Brand verursachte. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Hitze zersprangen am unmittelbar angrenzenden Wohnhaus der Familie mehrere Fenster, Rollläden schmolzen und die Außendämmung der Hauswand wurde beschädigt. An einem gegenüberliegenden Wohnhaus wurde ein Fenster im 1. OG ebenfalls beschädigt. Das Gartenhaus mit darin befindlichen Fahrräder brannte vollständig ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000,-- EUR. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei Lauffen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell