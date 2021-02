Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Straßenraub am Bahnhof Mechernich

53894 Mechernich (ots)

Am Samstag, gegen 20.30 Uhr ging ein 19-Jähriger aus Mechernich mit einem Bekannten durch die Unterführung am Bahnhof Mechernich, weil sie im REWE Markt einkaufen wollten. Dabei wurden sie von zwei unbekannten Tätern von hinten kommend umgestoßen. Beide stürzten, blieben aber unverletzt. Als der 19-Jährige auf dem Boden lag, wurde ihm die Geldbörse aus der Hose entwendet. Beide unbekannte Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhofsberg/Stiftsweg. Eine Bereichsfahndung durch die Polizei wurde durchgeführt. Flüchtig sind zwei männliche Täter im Alter von ca. 18 Jahren, ca. 170cm groß, bekleidet mit dunklen Jacken der Fa. Wellensteyn und Nike Turnschuhen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf die flüchtigen Täter, Zeugen können sich unter 02251-7990 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell