Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht aufgepasst

Zu spät erkannte ein 50-Jähriger am Donnerstag ein abbiegendes Auto in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger in der Römerstraße und wollte nach links in den Schaffelkinger Weg abbiegen. Dafür hatte er seine Geschwindigkeit reduziert. Das bemerkte der nachfolgende VW Fahrer zu spät. Der 50-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte dem Seat in das Heck. Durch den Unfall erlitt die 28-Jährige Beifahrerin im Seat leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

+++++++ 2122215

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell