Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Griesingen - Gefährlicher Überholer

Der Unfallverusacher suchte am Donnerstag bei Griesingen das Weite.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford von Griesingen in Richtung Ehingen. Ihm kam eine Fahrzeugkolonne mit einem Laster an der Spitze entgegen. Trotz des Gegenverkehrs überholte ein unbekannter Autofahrer die gesamte Fahrzeugkolonne rücksichtslos. Der Fahrer des Ford musste stark bremsen und nach rechts ausweichen. Dennoch kollidierten die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge miteinander. Der unbekannte Überholer fuhr weiter. Bei dem Ausweichmanöver stieß der Fordfahrer noch gegen ein Leitpfosten. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Überholer geben können.

+++++++ 2118327

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell