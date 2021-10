Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern

Weyerbusch (ots)

Am Samstagnachmittag, 09.10.2021, um 14 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer mit ihren Enduros die L 276 von Leuscheid kommend in Richtung Weyerbusch. Hinter einer Rechtskurve fuhr der hintere Kradfahrer auf das vor ihm fahrende Motorrad auf und kam zu Fall. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Krad entstand Sachschaden am Motor, es musste von einem Abschleppdienst aufgeladen werden.

