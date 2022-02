Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Wennewick-Oldenkott - Mülltonnen brennen

Vreden (ots)

Mehrere Abfalltonnen sind am Samstag in Vreden aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dazu kam es gegen 15.40 Uhr hinter einem Gebäude in Wennewick-Oldenkott. Die Flammen griffen auf einen Holzzaun über. Kräfte des Löschzugs Ammeloe der Feuerwehr Vreden bekämpften den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

