Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geparkten PKW beschädigt - Sattelauflieger löst sich von Zugmaschine

Aalen (ots)

Westhausen: Geparkten PKW beschädigt

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand bei einem Unfall am Montagmittag gegen 12:45 Uhr in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße. Ein 49-jähriger Fahrer eines MAN LKW fuhr aus Unachtsamkeit auf einen am Straßenrand abgestellten Ford Focus auf und verkeilte sich in diesem. Beim Zurücksetzen zog der LKW den Ford noch gegen einen dahinter abgestellten Hyundai.

Schwäbisch Gmünd: Sattelauflieger löst sich von Zugmaschine

Als am Dienstag um 11 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem MAN Sattelzug den Furtlepaß (L1160) befuhr, löste sich plötzlich der Sattelauflieger von der Zugmaschine und rutschte im weiteren Verlauf in die Leitplanken. Zur Bergung des Aufliegers musste der Pass kurzzeitig komplett gesperrt werden.

