Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Ermittlungen nach Brand in Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Ermittlungen nach Brand in Schwäbisch Hall

Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es an einem Gebäude im Steinernen Steg erneut zu einem Polizeieinsatz. Über die vorherigen Fälle wurde bereits am 17.11.2021 und am 03.12.2021 in jeweiligen Pressemeldungen berichtet. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort musste festgestellt werden, dass an dem Gebäude mehrere Scheiben eingeschlagen wurden und es in dem Gebäude gebrannt hat. Die Feuerwehr kam vor Ort und betrat das Gebäude. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits selbst erloschen. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Die jetzigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass der Brand infolge von Brandstiftung entstand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10 000 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell